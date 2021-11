Una platense fue estafada por WhatsApp: le robaron 25.000 pesos

Los delincuentes no se toman descanso y en esta oportunidad, bajo un nuevo método, engañaron y le robaron a una vecina de la ciudad.

En diálogo con diario Hoy, Laura, la mujer víctima del robo, precisó: “Me estafaron porWhatsApp. Ya hice la denuncia correspondiente en la fiscalía y en el Banco Provincia. Supuestamente estaba hablando con mi hermano, con el que estoy acostumbrada a pasarme plata, por la confianza que nos une”, relató la joven que jamás percibió la maniobra ilícita.

Mariano, su hermano, estaba esperando desde hacía una semana una tarjeta de crédito. “Le sonó el celular, atendió mi cuñada y le dijeron que le iban a mandar una tarjeta de crédito”. La información, hasta ese momento, no era equivocada y no había motivos para tener sospechas.

“Le mandan un SMS donde le llega un código. El hombre le dijo necesitamos verificar su celular, por favor envíeme el código que le acabo de enviar. Mi cuñada hizo eso, que fue lo que detonó todo esto. Cuando cortan se adueñan de su WhatsApp”, señaló Laura.

Los delincuentes, una vez que consiguieron hacerse de la aplicación de mensajería instantánea, empezaron enviar a todos los contactos de Mariano la palabra “¿Estás?”, para iniciar la estafa con quien respondiera.

Laura, mientras trabajaba en su casa Ringuelet, no dudó cuando creyó que se trataba de su hermano. “Me pedía por favor que le depositara a una cuenta ya que su cuenta había sido bloqueada. Sin dudarlo lo hice, supuestamente a la noche me la devolvía. Caí en la trampa, la plata no la voy a ver más, solo quiero que tomen conciencia de lo que nos está pasando”, advirtió.

Consultada sobre cuándo detectó que se trataba de un engaño, precisó: “Me cayó la ficha cuando me dijo ahora veo el resto que me falta. A los cinco minutos me dijo: ¿Tenés 20 mil más? Ahí se desmoronó el mundo, empecé a temblar y dije este no es mi hermano”.

“Estoy cansada de decirle a mis viejos que no den datos, que no hagan nada si los llaman y caigo yo”, se lamentó. Luego, contó que empezó a llamarlo por teléfono, pero él no contestó porque estaba ocupado. Ante el temor de pensar que le hubiera pasado algo malo, llamó a otro de sus hermanos.

“Mi hermano mayor estaba yendo para allá porque mi cuñada había recibido el mismo mensaje de Mariano diciendo que necesitaba 25.000 pesos, que se lo iba a dar a la noche. Mi cuñada no tiene cuenta bancaria, agarró y se los dio en billete a mi hermano mayor para que se lo lleve en persona”, dijo y continuó: “Yo lo llamé llorando y ahí salió mi hermano corriendo a buscarlo. Cuando lo encontró, le preguntó si estaba bien y cuando vieron el celular el WhatsApp estaba con pantalla negra”.

Cabe señalar que desde la fiscalía le dijeron a la damnificada que no se trataba de un primer caso, sino que es algo que se ha repetido en el último tiempo.