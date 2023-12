Vecinos de Gonnet, Ringuelet y Tolosa reclaman medidas por la falta de agua

Vecinas y vecinos de distintos barrios de la ciudad de La Plata se cansaron y, en la previa del inicio de las altas temperaturas del verano, se pusieron en alerta por el estado del servicio del agua en la región.

Por eso, hoy a las 18, frentistas de diez barrios realizarán una manifestación en la intersección de Camino Centenario y 511 con el fin de manifestar todas sus inquietudes y reclamos ante la deficiencia del servicio. Es importante aclarar que no habrá cortes de tránsito, sino que se realizará una visibilización del problema.

“Quienes vamos a reclamar conformamos la Mesa Vecinal del Agua, que son alrededor de diez barrios de la ciudad de La Plata que estamos en las mismas condiciones”, explicó a diario Hoy, Marita, referente del barrio La Josefa. “Nosotros desde septiembre del 2022 que no tenemos agua corriente. Durante el invierno, algunas noches, de 1 a 5, teníamos algo de agua, pero para llenar bidones en canillas bajas porque no teníamos presión”, lamentó.

La frentista explicó también que desde hace un mes no pueden acceder tampoco a ese recurso. “La solución que ABSA nos dio hasta ahora eran camiones y esos camiones ya nos avisaron que no nos van a poder llenar la cisterna y el tanque de cada domicilio porque no dan abasto. O sea, nos van a limitar a la mitad”, alertó.

Por su parte, Julio Pache del barrio Diez Manzanas, explicó que la manifestación “se debe a la falta total de agua que venimos padeciendo durante muchos años y no encontramos respuesta a pesar de las promesas”.

“Nosotros no vemos ningún cambio, estamos hartos ya de lo que está pasando y necesitamos este vital elemento para la vida cotidiana y diaria”, añadió el vecino. Por ese motivo, sostuvo que esta manifestación será una réplica de la que llevaron adelante un año atrás en la zona del casco urbano.

En el marco del aniversario, lamentó que “lo único que han hecho es ponernos dos tanques de agua y diariamente, para una cantidad de vecinos del barrio, va a un camión cisterna para llenar los tanques de agua que ni siquiera sube treinta centímetros con la presión del agua cuando hay; entonces llenan nuestras cisternas con un camión que anda dando vueltas por el barrio”. “Estamos viviendo como en el año 1800, cuando pasaba el aguatero falta que pasen a la noche y prenden una vela en cada esquina. Es lamentable lo que estamos viviendo y todavía no empezó el verano”, cerró.