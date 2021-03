Vecinos de San Isidro reclamaron frente al Juzgado de Familia Nº 2 por la restitución de un niño con su madre

El pasado jueves, un niño de 8 años fue separado de su madre a pesar de resistirse y llorar desgarradamente tras una decisión de la jueza subrogante del Juzgado N° 2 de Familia en San Isidro.

Laura Sabrina Citraro, autorizó la tenencia y custodia a su padre, acusado de abuso, hostigamiento e incumplimiento de deberes asistenciales y alimenticios.

La polémica autorización no cuenta con un acta donde queden plasmados los términos de la custodia. De esta forma, la madre y su familia desconoce el paradero y el estado de salud del menor.

En los últimos días, inclusive hoy, familiares y allegados se reunieron para reclamar por la restitución del menor con su madre en el Juzgado de Familia N°2 y la municipalidad de San Isidro.

Entre ellos, se encontraba Daniel Mercado abogado de la madre, que expresó al diario Hoy: "En este momento la juez Citraro se excusó hasta que se resuelva la recusación que se planteó, no significa que deje la causa, sino que provisoriamente se va a dictar otro juzgado. Posteriomente se resolverá si se acepta o no la recusación".

"Por otro lado estamos viendo como conseguimos la dirección para saber donde está, aunque creemos ya sabemos donde puede estar, pero no sabemos porque en el acta no se afirma su ubicación", agregó.

"No es legal que no se comunique donde está el chico. En su momento, la jueza creyó que mudarse de Beccar a la Capital Federal era para impedir que el menor tenga contacto con su padre. No tuvo en cuenta que la decisión fue para evitar el asedio y el acoso hacia la madre", destacó.

Mercado, concluyó: "La decisión de mudarse fue para protegerse, anteriormente vivía en una casa de fácil acceso y actualmente en un departamento que le brindaba más seguridad. Esto lo motivó para denunciar la falta de contacto con su hijo".