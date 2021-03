Subastaron el primer tuit por 2,9 millones de dólares

Un empresario que vive en Malasia compró el primer tuit de la historia, que se encontraba disponible en una subasta desde el 5 de marzo, al pagar el equivalente a 2,9 millones de dólares mediante una criptomoneda.



La imagen del tuit "Configurando mi cuenta Twttr" ("Just setting up my twttr"), que el cofundador de la red social Jack Dorsey publicó en marzo de 2006 estaba a la venta en la plataforma Valuables y fue adquirida por el empresario Sina Estavi.

La venta se realizó mediante un flamante formato digital, el "NFT", siglas del término token no fungible en inglés. Esta herramienta posibilita asociar a cualquier objeto virtual (una imagen, una foto, una animación, un video o una pieza musical) un certificado de autenticidad que lo hace una pieza única.

Dicho certificado es teóricamente inviolable y no puede ser duplicado y se lo creó usando una tecnología denominada "blockchain", la misma que utilizan las criptomonedas como el bitcoin.

El ejecutivo de Twitter vendió su tuit en la criptomoneda ethereum (también conocida como ether) por el equivalente a 2,9 millones de dólares.

Solo el autor puede vender el tuit como un "NFT" luego de la verificación, según Valuables, una empresa creada en diciembre de 2020 y que no tiene ninguna vinculación de capital con Twitter. Luego de la transacción, el mensaje de Dorsey sigue visible para todos en línea salvo que Twitter o él decidan lo contrario.

Valuables se queda con 5% de las ganancias de la venta y el resto va al vendedor, explicó a la agencia AFP un portavoz de la plataforma.

Ahora el flamante comprador parece buscar una ampliación de su colección, porque ofreció 1,1 millones por un tuit del jefe de Tesla, Elon Musk, quien dijo luego que retiraría su tuit de la venta. Este lunes, no obstante, todavía se podía ver en la plataforma Valuables.