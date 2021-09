Vecinos reclaman por falta de obras

Con la llegada de la lluvia, la situación se volvió un tanto caótica en algunos sectores de la ciudad. Melchor Romero no fue la excepción en este contexto y los vecinos explotaron de enojo ante la falta de obras, ya que aseguran que desde la Municipalidad hacen oídos. En conversación con diario Hoy Andre Celeste, vecina del lugar, comentó: “Estamos viviendo bajo el barro, peor que los chanchos. Esto no da para más, estamos cansados. Hay criaturas con asma acá. Cortamos la calle en 520 y no nos dieron bolilla. En dos oportunidades fuimos y no tuvimos respuesta de nada. Esto no se puede sostener ya”.

Según la gente del lugar, las autoridades locales reiteradas veces prometieron obras que nunca se terminan de cumplir y ante los reclamos la respuesta es nula. “Tengo que sostener a mis cuatro hijos enfermos, ellos tienen que ir al colegio y no los puedo llevar por esta situación. Acá en mi casa hay mucha humedad. Necesitamos y exigimos una respuesta, siempre nos prometen cosas y nunca cumplen. No podemos vivir más así, no se tolera más”, sostuvo Andrea, quien reside en 163 entre 525 y 526.