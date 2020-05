Víctor "Tucho" Fernández: "No nos resignamos frente a los que dicen que la normalidad ya no volverá"

A diferencia del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana, la ceremonia en La Plata contó con la presencia de autoridades locales y provinciales.

Respetando los protocolos de distanciamiento social y el uso del barbijo, Monseñor Víctor "Tucho" Manuel Fernández abrió su discurso hablando sobre la competencia y la poca cooperación de los países en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus: "Ojalá que al final ya no estén los otros, sino que seamos nosotros. Ojalá que haya un salto hacia una forma nueva de vida, descubriendo que nos debemos los unos a los otros", afirmó.

También expresó su preocupación por los nuevos pobres: "necesitamos que el Estado intervenga para cuidar a los más débiles".

Además, alentó a no resignarse a pensar que la normalidad no volverá: "No nos resignamos frente a los que dicen que la normalidad ya no volverá. Porque eso sería renunciar a la vida misma".

Monseñor Fernández agregó: "Quisiera que le pidamos a Dios que podamos retomar pronto la producción y aumentarla para que en los próximos meses la gente vuelva al trabajo".

Finalmente, sostuvo que "en nuestro país y en nuestra ciudad hay algo positivo: nos hemos cuidado bastante a nosotros mismos y unos a otros siguiendo las indicaciones sanitarias".