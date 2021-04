Volvieron las demoras y los problemas con los hisopados en los hospitales

En marco de la segunda ola de contagios en la ciudad de La Plata, nuevamente este miércoles hubo demoras y los problemas con los hisopados en los hospitales de la región.

En este sentido, hay faltante de insumos para hisopar en el Hospital Rossi y los vecinos de barrio Hipódromo se van con un certificado para permanecer aislados durante 10 días.

“No me quisieron hisopar, me dieron todo, les dije los síntomas que tenía, ‘ya con eso te dio positivo’, entonces te tenés que aislar 10 días. No me hisoparon porque dicen que todavía no tienen para hisopar por el momento. Y hay mucha gente”, explicó Martín, un vecino de la ciudad.