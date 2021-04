Testeos y nuevas medidas en el estadio de Uno

El Presidente Alberto Fernández anunció ayer las nuevas restricciones que se impondrán para tratar de contener el avance de la segunda ola de coronavirus, “que ya está en la Argentina”, por lo menos durante tres semanas. Ante esta situación, el fútbol reaccionó y se tomaron nuevas medidas para frenar a la expansión de casos. Entre las nuevas medidas se incluyen testeos sorpresivos para los planteles, se limita a 50 la cantidad de allegados que acompañan a las delegaciones y se prohíben las concentraciones de equipos que jueguen a menos de 80 kilómetros de su lugar de residencia, entre otras.



En este sentido, si bien en el último tiempo parecía que la curva de contagios descendía, en Estudiantes de La Plata no se relajaron y continuaron con las medidas de precaución. La utilización de los espacios comunes del Country Club fue reducida al máximo. Las tareas de gimnasio con todos sus elementos se efectúan al aire libre, y los micros que trasladan a los futbolistas siempre se utilizan al 50% de su capacidad. No obstante, sí habrá modificaciones en los protocolos de los estadios. En este caso, en el Jorge Luis Hirschi que dentro de algunos días será, después de mucho tiempo, el escenario del clásico platense ante Gimnasia.



De esta manera, podrán asistir 50 personas (hasta ahora eran 120 para los locales y 75 para los visitantes) por equipo y un máximo de 10 medios de prensa. Tanto futbolistas como oficiales de los clubes que accedan a la Zona 1 deberán ser testeados con 48 horas de antelación máxima al día del partido y contar con resultado negativo.



Por otro lado, volverán los testeos sorpresa por parte de la Liga Profesional hacia los clubes. Muchos equipos, entre ellos Estudiantes, dejaron de realizar los testeos rápidos que se efectuaban cada tres días y solo se limitaron a realizar el hisopado obligatorio previo a cada encuentro dispuesto por la Copa de la liga Profesional. La LPF “se reserva el derecho de realizar, de manera aleatoria y sin previo aviso, testeos a distintos integrantes de los espectáculos deportivos”. Es decir, que podrá haber controles de la Liga más allá de los que realizan cada club. El rango de tiempo en que realizarán estas pruebas irá desde las 48 horas previas del inicio de la actividad hasta 24 horas posteriores.



En otro orden de situaciones, el plantel profesional que dirige Ricardo Zielinski se entrenará hoy desde las 16 en el estadio de 1 y 57, pero no sin antes efectuarse los exámenes PCR de resultado rápido. Los mismos se realizarían para toda la estructura del futbol profesional también.