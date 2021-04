Con nuevo lujo de Campazzo, Denver continúa ganando

El base argentino Facundo Campazzo se afianza cada vez más en su primera temporada en la liga más importante del básquet mundial. En un nuevo partido junto a su equipo Denver Nuggets, el cordobés se volvió a robar todas las miradas y fue protagonista de un no look pass que recorrió las redes sociales.



Los Nuggets consiguieron un nuevo triunfo de local imponiéndose por 134 a 119 ante Detroit Pistons y estiraron su racha en el torneo a seis triunfos consecutivos. Los conducidos por Michael Malone se afianzan en la tabla donde marchan cuartos en la Conferencia Oeste, con 32 triunfos y 18 derrotas. Por el momento están avanzando a los play-off, por delante de Los Ángeles Lakers, y el representante argentino no le escapa a esa realidad.



Partido a partido se afirma como el sexto hombre del equipo y su protagonismo contra los Pistons confirma su gran presente. Anotó seis puntos, productos de los dos primeros triples que lanzó, brindó cinco asistencias y un robo, en 22:12 minutos disputados en cancha. Además, falló un intento de tres y otros tres dobles, tuvo una pérdida y cometió faltas personales.



Nikola Jokic fue la gran figura con 27 puntos, 11 asistencias y 8 robos (13-16 en cancha). El serbio, además, tuvo un robo y una tapa en 27 minutos. Michael Porter (25 puntos) y Will Barton (24) también fueron figuras en los Nuggets, que no contó con Jamal Murray, preservado por un dolor de rodilla.