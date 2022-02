Boris Johnson: “El Covid no desaparecerá de repente”

n una intervención ante el Parlamento este lunes, Johnson describió la hoja de ruta de Gran Bretaña para suspender todas las medidas legales y comenzar a “convivir con el Covid-19”. Las otras tres naciones del Reino Unido –Escocia, Gales e Irlanda del Norte– tienen la autoridad delegada para implementar sus propias reglas.

El requisito legal de aislarse después de dar positivo de Covid-19 finalizará el 24 de febrero. Aunque, se mantendrá el consejo del gobierno de que las personas deben aislarse después de tener una prueba positiva.

Los contactos vacunados de aquellos que tuvieron un resultado positivo ya no estarán obligados a realizarse la prueba durante siete días. Además, los contactos no vacunados no estarán obligados legalmente a aislarse. Los trabajadores ya no tendrán la obligación de informar a sus empleadores si han dado positivo.

Las personas que hayan estado en contacto con alguien que haya dado positivo ya no serán rastreadas.

Debido a estos cambios, a partir del 24 de marzo, el gobierno eliminará parte del apoyo financiero que se ha ofrecido para aquellos que no pueden trabajar desde casa si dan positivo.

Y desde el 1 de abril, el gobierno ya no proporcionará pruebas rápidas gratuitas para el público. Aunque no se informó cuánto costaría un paquete de siete pruebas.

Johnson también dijo que, en este punto, el gobierno ya no exigiría que las personas lleven la certificación de estado de Covid-19 a nivel nacional en Inglaterra. Muchos legisladores del partido conservador del primer ministro se habían sentido profundamente incómodos con la idea de los pasaportes de vacunas.

“El covid-19 no desaparecerá de repente”, dijo Johnson. En ese sentido indicó que el gobierno continuará vigilando nuevas variantes más peligrosas y mantendrá cierta infraestructura para identificar cualquier mutación del virus.