Brasil eliminó la prueba de Covid para viajeros

Al igual que Uruguay, el vecino país de Brasil confirmó que ya no pedirá pruebas negativas de Covid-19 para aquellos viajeros que presenten el esquema de vacunación al momento de ingresar a su territorio.

Desde ahora, quienes viajen hacia Brasil solo deberán presentar el certificado de vacunación contra la enfermedad pandémica, según las nuevas regulaciones que fueron difundidas en el boletín oficial. Ciudadanos y ­residentes no deberán presentar la acreditación.

La aplicación de estas medidas llega luego de una recomendación que hizo la semana pasada la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el organismo federal regulador del sector de la salud.

En tanto, los viajeros que no estén vacunados sí deberán presentar una prueba de Covid-19 negativa con fecha no mayor a un día previo a su partida, pero la novedad es que con las nuevas disposiciones ya no deberán cumplir cuarentena obligatoria de 14 días.