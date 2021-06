Conmoción en Colombia por el asesinato del cantante Junior Jein

El artista y activista Junior Jein fue asesinado en Colombia por causas que se están investigando y que incluyen, según medios como El País, un aparente tiroteo frente a una discoteca en Valle del Cauca o un asesinato premeditado.

“Acabo de recibir la noticia de que a ‘Junior Jein’ le hicieron un atentado. Me llamaron personas muy preocupadas; yo estaba ya durmiendo”, afirmó un amigo del cantante en Facebook.

“Llamé al número de ‘Junior’ para saber si era verdad o mentira y me contestó alguien, que no diré el nombre, y me dijo: ‘Papi, yo tengo el número de ‘Junior’, estamos entrando a la clínica, vamos para el quirófano y ‘Junior’ está vivo. […] Está mal, pero está vivo’. Y me colgó”, contó ‘Patio 4 Music’.

Este joven también contó que se comunicó con Dj Panye, quien le confirmó el hecho: “Me dice: ‘Yo estoy acá en la discoteca y vi a ‘Junior’ en el piso. Recogí mis cosas, ayudé a que lo subieran a la camioneta y me fui. […] ‘Junior’ iba muy mal, pero vivo”.

LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la hipótesis de un atentado y un tiroteo, extraoficialmente se difundió que al menos uno de los atacantes fue detenido, según el diario El País.

La Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de 200 millones por información que permita dar con los autores intelectuales del asesinato del cantante Junior Jein. El artista estaba ahí ya que tenía pactado un show para promocionar su nueva producción musical. Sin embargo, eso no llegó a concretarse: ingresaba al establecimiento recibió el impacto de bala.

Los dos presuntos sicarios se dieron a la fuga, pero fueron capturados cerca del lugar de los hechos, una discoteca en el sur de Cali. Estaban escondidos en la copa de un árbol.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, reveló que los presuntos asesinos portaban un fusil calibre 5.56 y una pistola. Uno de ellos tenía antecedentes como integrante de las antiguas Farc y el otro por porte ilegal de armas.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, lamentó la muerte del cantante: “Duele mucho enterarse de esta terrible noticia. Junior Jein, artista de nuestro Pacífico vallecaucano, pionero del movimiento urbano en Colombia. Duele la violencia que apagó su vida esta noche. Fortaleza para su familia en estos momentos de tanto dolor. Descansa en paz”.

Además, publicó la recompensa hacia quien aporte información fidedigna.