Putin niega guerra informática contra Estados Unidos

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que son “ridículas” las acusaciones referidas a que Moscú iniciará una serie de ciberataques contra el flamante gobierno de Joe Biden y confirmó que se donarán mil millones de vacunas contra el coronavirus a países de menores recursos.



“Hemos sido acusados de todo tipo de cosas: injerencia electoral, ataques cibernéticos, etc. Ni una sola vez se molestaron en presentar algún tipo de evidencia o prueba concreta, solo acusaciones infundadas”, se defendió Putin, quien además llamó a “estabilizar” las relaciones ruso-estadounidenses y sostuvo que era algo “que no habíamos visto en los últimos años”, refiriéndose al conflictivo mandato del expresidente Donald Trump.



No obstante, el mandatario ruso remarcó la intención de estar abierto a la posibilidad de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, teniendo en cuenta que Washington enfocará cualquier negociación de manera individual e incluirá al exmarine Paul Whelan, condenado a 16 años de prisión en Rusia por delitos de espionaje.



Por su parte, Joe Biden, tras su primera gira internacional como presidente, señaló: “Ha sido una cumbre extraordinariamente colaborativa y productiva”. En este marco, celebró que su país haya vuelto al negocio de liderar el mundo junto a naciones que “comparten sus valores más arraigados”.



Por último, los líderes de las principales potencias anunciaron la aprobación de un impuesto mínimo global a las corporaciones transnacionales y se comprometieron a reforzar la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de carbono que provoca el efecto invernadero y estableciendo restricciones en la ­in­versión estatal de carbón, con el fin de preservar la biodiversidad en el planeta.