Dirigentes latinoamericanos despiden a Maradona

La noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona no solo repercutió y causó un gran impacto en la sociedad argentina, sino que también provocó un profundo dolor a lo largo del mundo.



Durante su vida, el Diez mantuvo un fuerte vínculo con la política nacional e internacional. Tan es así que ante la novedad de su deceso varios líderes políticos, con los que el Diego se relacionó, lo despidieron a través de las redes sociales.



“Enterados del triste deceso de Diego Maradona, quien trascendió las fronteras de su querida Argentina, deseamos hacer llegar a su familia y a todos los hinchas amantes del fútbol un enorme abrazo fraterno en este momento de inmenso dolor”, manifestó el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, junto a la senadora Lucía Topolansky.



Por su parte, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, expresó que “Diego fue un gran defensor del fútbol en la altura y quería mucho a Bolivia. Gran amigo de las causas justas. No solo el fútbol mundial le llora, también los pueblos del mundo”.

Maradona el año pasado había criticado el golpe de Estado contra el exmandatario boliviano, mientras que en 2008 jugó un partido de exhibición en La Paz para defender el fútbol en la altura.



“Mucha tristeza, nos ha dejado la leyenda del fútbol, un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Querido e irreverente Pelusa, siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento. ¡Hasta siempre Pibe de América!”, apuntó Nicolás Maduro, a quien el astro del fútbol mundial defendió en más de una oportunidad y con el que se reunió a principios del 2020.



“En el campo, fue uno de los mayores oponentes, quizás el más grande, que ha enfrentado la selección brasileña. Fuera de la rivalidad deportiva, fue un gran amigo de Brasil. Solo puedo agradecerles su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasileño. Maradona nunca será olvidado”, aseguró Lula da Silva, que además lo consideró “un talento y una personalidad única”.