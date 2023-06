El presidente de Ucrania planea viajar a Sudamérica en busca de apoyo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aclaró que tiene planeado realizar un vuelo a América del Sur para conseguir apoyo de los países de la región en el conflicto bélico que su territorio mantiene con Rusia. Estas declaraciones las realizó en una entrevista con medios latinoamericanos, donde además indicó que el Papa Francisco apoya a los ucranianos y busca el cese de la guerra.

“Estoy dispuesto, he pedido ­reuniones a casi todos los países de la región. Estoy dispuesto a ir, quiero hablar con ellos. Su pueblo, su sociedad confía en sus dirigentes. Y, si hablo con ellos, podré contarles en detalle quién es el presidente ruso, Vladimir Putin, que no es tan grande”. Al mismo tiempo, agregó: “Hemos hecho peticiones a la ­mayoría de los parlamentos de América Latina para hablarles, pero solo he tenido la oportunidad de exponer en dos. Con Chile nos fue bien y estoy muy agradecido. También expusimos en el parlamento mexicano. Guatemala siempre nos ha apoyado. Pero no digo esto para acusar a ningún país. En Ucrania somos muy cuidadosos con la libertad que defendemos”.

Por otra parte, siguiendo con la temática de la región, comentó que Ucrania desde que consiguió la independencia entiende que construyó más relaciones con Europa por el hecho de que están en ese espacio y siempre quisieron formar parte de él. “Creo que esto significó una derrota política porque el Ministerio de Asuntos Exteriores y los diplomáticos debieron trabajar para construir fuertes relaciones económicas con América Latina”.

Dentro de la entrevista, también hizo referencia propiamente a la Argentina y la postura que el país tomó dentro del conflicto. “Argentina apoyó nuestra resolución en las Naciones Unidas, estamos muy agradecidos por ello. Queremos construir una relación con Argentina”, expli­có. Por último, habló sobre el Papa Francisco, con quien tuvo un encuentro desde hace algunas semanas. “El Papa apoya a los ucranianos y apoya a Ucrania. Realmente él quiere que esta sangrienta guerra termine. Me he reunido dos veces con él, y le llamé la atención sobre algunas cosas críticas, con las que trató de ayudarme. Él tiene una posición muy clara sobre el apoyo a Ucrania y sobre la paz”, cerró.