El secretario de Defensa de Estados Unidos dio positivo por COVID-19

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha anunciado que ha dado positivo en COVID-19 tras una consulta médica realizada luego de sentir síntomas leves de la enfermedad. Austin informó que debido a la infección, retomará su actividad de forma virtual mientras realiza una cuarentena de cinco días.

“Esta mañana di positivo por COVID-19. Solicité la prueba hoy después de mostrar síntomas mientras estaba en casa. Mis síntomas son leves y estoy siguiendo las instrucciones de mi médico”, expresó Austin en su perfil oficial de Twitter.

Pese al diagnóstico, comunicó que no suspenderá sus actividades ya que planea asistir virtualmente a las reuniones programadas en plena cuarentena.

Además, aclaró que se reunió con Biden hace más de una semana y que ya están en busca de posibles contactos estrechos:

“Mi último encuentro con el presidente (Biden) fue el martes 21 de diciembre, más de una semana antes de que comenzaran mis síntomas. Di negativo esa misma mañana. No he estado en el Pentágono desde el jueves, donde me reuní brevemente y solo con algunos miembros del personal”.