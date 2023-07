Impresionante explosión en una planta química de China

Una gran explosión en una planta de productos químicos, ubicada en la provincia central china de Jiangxi, provocó en la jornada del sábado un incendio y una columna de humo negro de grandes dimensiones que los bomberos tratan de sofocar.

En el lugar del incidente, trabajaron durante toda la jornada los servicios locales de emergencia y según precisaron las autoridades todos los empleados de la fábrica fueron evacuados. De acuerdo con los datos de los servicios de emergencia locales, como resultado de la explosión nadie ha resultado herido.

En las imágenes, captadas a pocos metros de la planta afectada, se pudieron observar densas columnas de humo negro, como así también ráfagas de fuego cerca del foco del incendio.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió que se hagan “todos los esfuerzos” para tratar a los heridos, y ha exigido una investigación a fondo y que se sancione a los responsables.

Vale remarcar que la fábrica Jiangxi Qiantai New Materials Co Ltd. está especializada en el procesamiento y producción de azufre y fósforo.

Según la cuenta oficial de la red social WeChat del gobierno de Yinchuan, la gran explosión ocurrió después de que un cocinero reemplazara una válvula de un depósito de gas. También se precisó que 64 familias que viven en los alrededores del lugar donde se produjo la explosión fueron trasladadas a hoteles.

Se trató de la detonación más mortífera en China desde marzo de 2019, cuando una, producida en una planta química en la provincia oriental de Jiangsu, mató a 78 personas.