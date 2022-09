Insólito: Jefe de la Policía colombiana les pidió a los efectivos que sean "fieles" a sus esposas

"Soy el director de la Policía, tengo que proteger la familia y a mis policías; eso lo seguiré haciendo: proteger la familia, la vida y el matrimonio, por supuesto, porque esa es la célula de la sociedad; si no protejo eso se vienen cosas más complicadas, la corrupción", señaló Sanabria.

Explicó que mantener una relación extramatrimoinial “no es causal de retiro”, pero alertó que “normalmente esas personas que tienen ese tipo de vida están afectando a su hijos y señora, y cometen otro tipo de conductas”.

“El que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho; este debate es muy aplaudido sobre todo por mujeres que se ven afectadas porque sus parejas son infieles”, puntualizó, en referencia a una directiva que dio apenas asumido para que los oficiales sean fieles a sus esposas.

En declaraciones a W Radio, el jefe de la fuerza insistió en que “muchas personas aplauden esta decisión, porque proteger a los niños y proteger a la familia no puede ser objeto de reproche".

De 51 años -33 de ellos en la Policía-, Sanabria llegó al mando después de que el presidente Gustavo Petro descabezara a por lo menos una decena de generales, en una aparente poda al interior de la fuerza.

Habitual defensor de la fe católica, contrario al aborto, abogado especializado en derecho administrativo, investigación criminal, seguridad y criminología, Sanabria logró el respaldo de Petro.

La cuenta de la red Twitter del funcionario suele citar versículos de la Biblia y frases cargadas de misticismo católico.

Ayer compartió a través de WhatsApp una imagen en la que se refería a Halloween –que muchos colombianos celebran- como una “estrategia satánica”, y hoy dejó en claro que no se trató de una “posición institucional” sino personal y que debía ser respetada.

"Fue un estado que se colocó en una red social a la cual tengo derecho por el artículo 18 de la Constitución Política que dice que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias", aseguró.

Remarcó además que respeta la orientación sexual de los uniformados de la institución, pero aclaró que no toleraría ningún tipo de delito o acoso.

“Hay muchísimos jóvenes, no solamente oficiales sino patrulleros…, esos jóvenes tienen toda la protección constitucional y mi respeto porque es una decisión individual. Lo que si no se toleraría en un momento dado, como ocurre con los heterosexuales, es el tema del acoso sexual; eso si no se tolera. Una persona opta por diferentes formas de ver la vida, se protege totalmente, no tiene ningún problema”, dijo, según la página de W Radio.

Y advirtió que “normalmente, cuando se toman decisiones contra personas homosexuales, creen que es por esa condición, pero no miran más allá de su conducta que han afectado otras personas”.