Winona Ryder, referente rebelde de los 90

Dueña de una belleza absoluta y un talento innegable, Winona Ryder inició su carrera en su adolescencia y enseguida conquistó a los productores de Hollywood. Actuó entonces en una entrega tras otra con excelentes críticas gracias a su gran desempeño profesional.

Entre los títulos que más se destacan están: Mi madre es una sirena, Inocencia interrumpida (coprotagonizada por una joven Angelina Jolie), El hombre manos de tijera y Generación X.

Con respecto a su trayectoria personal, la mujer también atravesó una situación compleja con las adicciones, lo que le causó momentos de inestabilidad. Sumado a esto, intentó robar unas prendas en un reconocido negocio en Estados Unidos, pero fue captada por las cámaras de seguridad y aprehendida por personal policial.

En ese entonces, ella había filmado una película junto a Adam Sandler y se encontraba en una gira promocional. La cinta llamada Mister Deeds fue un fracaso, y esta vez la anécdota pican­te solo la llevó al vacío. Es que fue detenida por lle­varse sin pagar casi 5.000 dólares en ropa y accesorios de una tienda de Beverly Hills. Afortu­nadamente, no tuvo que cumplir una condena, pe­ro sí debió prestar servicio comunitario, vi­viendo en libertad condicional por casi cuatro años.

Ante esos hechos, y lejos de exponerse, la mujer decidió recluirse y encerrarse en un silencio absoluto, que solo rompió tiempo después con el fin de defender su buen nombre. De más está decir que los usuarios de redes sociales hicieron una infinidad de memes al respecto, causando furor en el universo digital.

Su pareja de ese momento era músico, y aprovechó la ocasión para componer y producir canciones sobre el incidente mencionado cuando se separó de la actriz. La opinión pública señaló el oportunismo del hombre, que explotó la situacion mediática para ganar popularidad en detrimento de la muchacha, que no estaba en su mejor época.

Un amor de película

En su adolescencia, Winona trabajó en una película sobre Jerry Lee Lewis. Coqueteó con su coprotagonista, Rob Lowe, pero eso quedó en la nada puesto a que luego se enamoraría perdidamente de Johnny Depp. Surgió el amor en el rodaje e iniciaron un noviazgo histórico.

Respecto a ello, la mujer declaró en una entrevista de alcance internacional en los años noventa: “Mi primer beso real. Mi primera pareja. Mi primer prometido. El primer hombre con el que tuve sexo. Mi primer todo”.

Al terminar de filmar los adolescentes se comprometieron y, a la par, se fueron a vivir juntos a una casa rentada en California. Incluso, él se tatuó una frase en su honor.

Convivieron a lo largo de cuatro años, y él comenzó a consumir alcohol de manera problemática. Esta no fue la única aspereza que enfrentaron, dado que tuvieron que superar la muerte de un íntimo amigo suyo llamado River Phoenix (hermano de Joaquin) que falleció muy joven.

Un romance inolvidable

Al culminar la tumultousa relación entre Depp y Amber Heard, se inició un juicio por violencia de género en contra del hombre. Por ese entonces, las exmujeres del galán fueron citadas como testigos y Winona decidió dar su testimonio en defensa del actor.

Respecto a ello aclaró en una nota gráfica: “Yo solo lo conozco como un hombre realmente bueno, un tipo increíblemente amoroso y cuidadoso. Conozco muy bien a Johnny desde hace años. Estuvimos juntos como pareja por cuatro años, y lo consideré mi mejor amigo y tan cercano como si fuera mi familia. Para mí nuestra relación es una de las más importantes que tuve en mi vida”.

Luego continuó: “Entiendo que es muy importante que hable desde mi propia experiencia, porque obviamente no estuve ahí durante su matrimonio con Amber, pero, desde esa experiencia, que fue tan diferente, me shockeó, me confundió y me enojó por completo cuando me enteré de las acusaciones en su contra. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que yo conocí y amé. Y no puedo hacerme a la idea de que estas acusaciones sean reales. Él nunca jamás fue violento conmigo. Nunca fue violento o abusivo con nadie frente a mí. Honestamente, yo solo lo conozco como un hombre realmente bueno, un tipo increíblemente amoroso y cuidadoso, que era tremendamente protector conmigo y las personas que amaba, y que me hacía sentir completamente segura”.

Vale mencionar que a este relato se suma el de Kate Moss, que también mostró palabras de afecto hacia el muchacho en cuestión.