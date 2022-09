Liberaron a Teto Medina

Ayer, pasado el mediodía, por orden del juez de Garantías de Florencio Varela Adrián Villagra, liberaron al actor Marcelo “Teto” Medina. Está acusado por supuesta asociación ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación, en el marco de sus actividades y su rol en el centro de rehabilitación La Razón de Vivir.

La excarcelación fue concedida luego de la presentación que hiciera su abogado, Adrián Tenca, quien en estos días había expresado sobre su defendido: “Él fue absolutamente claro, iba una sola vez por semana, trabajaba de once de la mañana a las cinco de la tarde, cumplía un rol de dar charlas a los chicos y no tiene absolutamente nada que ver con el rol de esta organización. Cobraba diez mil pesos por charla, que se los transferían a su CBU”.

El juez Villagra valoró que no pesaran antecedentes penales sobre el acusado al momento de tomar la decisión. Otra de las personas liberadas es Rosana Gómez, presunta administradora del dinero de la organización y Tatiana Lanza, oficial de la Bonaerense, quien habría amedrentado a pacientes con causas judiciales falsas. Los que no corrieron la misma suerte fueron Néstor Zelaya, el máximo líder, y Eduardo Humberto Zelaya, director de la denominada Quinta 1, entre otros encargados de distintas sedes de la organización.

Hace apenas unos días, Macu, una de las hijas del actor, había dejado un mensaje a través de sus redes. Junto a una foto en la que se la ve sonriente con su padre escribió: “Que este calvario se termine pronto y puedas seguir dedicándote a lo que tanto amás. El amor de esos chicos hacia vos habla de tu gran compromiso y pasión. Que nada te derrumbe, los buenos siempre ganan. Te esperamos, papá”. Otro de los que se manifestaron fue su excompañero Pachu Peña, quien en diálogo con Cadena 3 comentó: “Teto me dijo: Estoy ayudando a unos chicos que están en rehabilitación por el tema de la droga, vos sabés que yo pasé por esa y salí. Les doy charlas y me preguntaron por vos, se mueren si vas a contar unos chistes. Me pasó la dirección, era la loma del c..., tenía como una hora y cuarto de viaje, y me hinchó tanto los cocos que le dije: Voy. Arreglé y fui un mediodía y había un montón de chicos como los que se vieron en las cámaras, se pusieron todos en un semicírculo y yo al lado del Teto. Él me agradeció mucho y me puso plata en el bolsillo. Para la nafta, me dijo. Eran cinco lucas y no me aceptó que se la devolviese. Yo fui gratis, y me pareció algo que dije: Qué bien el trabajo que está haciendo este tipo”.

Teto Medina permanecía detenido desde hace seis días, junto a otras 16 personas. Apenas salió de la la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, lugar donde estuvo aprehendido, se expresó frente a las cámaras de televisión: “Quiero decirles a los chicos que yo no voy a abandonar lo que estoy haciendo. Gracias, chicos, por existir, estuve siete días solo, la tele era mi amiga. Estoy acá, estoy a derecho. Soy un buen tipo, ¿entienden? No puedo hablar más. Quiero ver a mis hijos, y a las madres les digo que voy a seguir dando mis charlas motivacionales porque amo a los chicos”.