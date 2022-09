Clara Lago: “Para mí es clave no juzgar nunca al personaje”

La actriz española Clara Lago es Sou en la apasionante serie nacional Limbo, que puede verse desde hoy en Star+. Tiene un elenco de grandes figuras como Mike Amigorena, Andrea Frigerio, Esteban Pérez y Andrés Gil, entre otros, para contar un relato diferente sobre vínculos, amor, diversidad e inclusión. Para saber detalles de esta propuesta, que ya tiene una segunda temporada rodada y que fue la única producción latina presentada en el prestigioso Canneseries del año pasado, hablamos con Lago en, además, un perfecto “argentino”.

—¿Qué trabajo hiciste para construir este personaje tan grande, que lidera la trama y con el que por momentos empatizamos muy bien y en otros no?

—La verdad es que tuvimos poco tiempo previo al inicio del rodaje, pero nos entendimos bien desde el primer momento. Nuestras visiones fueron bastante parecidas y ella me apoyó mucho, porque era un personaje exigente a todos los niveles; eran muchos meses lejos de mi casa, filmando todos los días, todas las secuencias, y allí sentí su apoyo no solo como directora, sino de enseguida ir a remar a favor juntas.

—¿Qué aspectos de tu vida le pusiste al personaje? ¿Cómo la armaste?

—Esta pregunta que es muy común me cuesta diseccionarla tanto, porque no es que tomas piezas de uno y las llevas, es más enredado de por sí. Evidentemente, para interpretar un personaje, algo de él hay en ti, si no, no podrías hacerlo. Más allá de agarrar específicamente cualidades mías y llevarlas, fue un ejercicio de comprensión: trato de entender de dónde viene, cómo piensa, cómo siente, por qué es así, qué traumas de la infancia han conformado ese tipo de carácter. Esta es una profesión fascinante, me gusta la psicología, leo mucho y hablo mucho sobre el comportamiento humano,porque me fascina; y cada vez que agarro un personaje trato de entender eso, por qué funciona como funciona. Cuando Agus dice que le traje emocionalidad a Sou, simplemente es un trabajo de comprensión y entendimiento. Una persona no es frívola y superficial porque sí, entiendo que eso es un mecanismo de defensa para algo, y ese “para algo” es lo que busco para darle capas al personaje, profundidad, humanidad y que no se quede solo en la brocha gorda. Además, se filmaron los 10 capítulos abiertos y eso ayuda a una sensación de unidad, como cuando filmas una película, que pocas veces se lo hace de manera cronológica, y en un mismo día podíamos filmar varios episodios.

—¿Sos de juzgar al personaje?

—Para mí es clave no hacerlo, nunca, no juzgarlo a excepción que el personaje se juzgue a sí mismo. Pero si no parto de la base de entender el “desde dónde”, porque las personas funcionamos así e incluso el que es malo no se siente malo, tiene sus motivos para hacer lo que hace siempre.

—En la serie hablás en el primer episodio en “argentino”, después recuperás tu dicción. ¿Cómo fue volver al país y preparar tu “argentino”?

—Yo lo que hago siempre que vengo aquí a hacer de “argentina”, nada más llegar es hablar todo el tiempo con el acento y en el set también, más como una cosa mía, de tener menos pudor a hablar así para no tener que hacer el cambio en el rodaje. En el caso de Sou, tengo más flexibilidad y es un acento más lavado, más híbrido igual, ahora porque estamos en la entrevista, pero si no, hablo con el acento siempre.

—¿Cómo creés que Sou dialoga con este tiempo particular de empoderamiento y protagónicos femeninos?

— Creo que llegaremos a una igualdad en el momento en que dejemos de preguntarnos si esta es una historia de mujeres o para mujeres. Pero en este caso concreto de Limbo tiene un protagónico femenino fuerte, aunque no es solo una historia para mujeres porque tiene a una mujer en el centro. Siento que su historia podría haber sido la de un hombre, se podría contar desde los dos géneros, porque habla de historias humanas independientemente de los géneros.

Agustina Macri: “El proyecto se hizo real de manera inesperada”

La realizadora Agustina Macri (Soledad) se pone al frente de Limbo, la nueva serie de Star+ protagonizada por Clara Lago. Allí se desandan los pasos de una familia que deberá lidiar con la muerte del patriarca y ver cómo organizar el legado. Diario Hoy dialogó con Macri para saber detalles de su trabajo.

—¿Cómo es ingresar en el mundo de las series?

—Fue intenso, la manera en la que empezamos, la circunstancia, el tema de la pandemia. Tiene otra intensidad, otro ritmo. Siento que es como otro deporte en un punto: el día a día, la dinámica diaria, las exigencias, cumplir los planes, las páginas que tenés que filmar, el ritmo, y todo el tiempo mantener el equilibrio entre no descuidar lo artístico, la escena, con la energía que quiero ponerle a lo estético, a la impronta visual. Fue una serie gigante, fue una gran oportunidad para mí, feliz de haberla hecho y seguir haciéndola, pero de repente fue como pasar de jugar un campeonato a jugar la Champions.

—¿Tomaste la temporada como unidad?

—La primera temporada, que la dirigí con Fabiana Tiscornia, la pensamos como unidad, 10 episodios super intensos, con una línea narrativa del pasado, en la que no estaba Clara. Cada serie tiene un diseño diferente y hay que pensarlo de manera diferente. Ahora en la segunda estoy trabajando con Javier Van de Couter, que además es el escritor de las dos temporadas; con él hicimos un trabajo creativo en conjunto con todas las cabezas de equipo y nos dividimos episodios.