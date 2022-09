Jean Carlos vuelve al Gran Rex

El talentoso artista Jean Carlos se presentará mañana a las 20:30 en el teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires, para celebrar sus 26 años de carrera, la excusa perfecta para dialogar con él.

—¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente?

—Si me pongo a pensar, tantos años para mí todavía es poco, porque cuando uno no mira para atrás sino para el frente siempre hay esperanza y ganas de trabajar. Y claro, gracias a la gente que está siempre como el día de ayer, hoy, eso me mantiene; el secreto es respeto e irse renovándose.

—¿Es difícil aggiornarse?

—No, creo que la tecnología ayudó mucho.

—En un momento con tantos realities de canto, ¿qué opinión te merecen, siendo que venden lo efímero de la fama?

—Cada uno en su aspecto gana un lugar, quizás no todos los que podemos ver, y siempre detrás de todo hay un trabajo. Hoy la gente no mira tanto el talento, sino el carisma; hay gente que sin autotune no puede cantar, pero tiene carisma. Son tiempos en donde todo es instantáneo, el café, los teléfonos, etcétera.