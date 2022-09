Tatiana Mazú González presenta Río turbio

La realizadora Tatiana Mazú González presenta en Sala Lugones su película Río turbio, un ensayo político sobre los cuerpos, los espacios, los recuerdos y el pasado. Con ella habló diario Hoy.

—El archivo en VHS, propio y de otros, te permite una mirada sobre el pasado que en muchos casos es dolorosa, ¿cómo surgen esas ideas?

—Haber crecido con un padre cineasta me implicó formarme en una casa con estanterías llenas de cassettes donde convivía el archivo doméstico, con descartes de su trabajo o materiales de investigaciones abandonadas. Eso estaba a rápida disposición cuando empecé a querer hacer películas y, de la mano del feminismo, empecé a interrogar esos cruces y relecturas posibles. Siempre me interesó el montaje, además. Esa posibilidad de construir nuevos sentidos cortando y pegando, de articular ideas a partir de fragmentos, de redimir el pasado volviéndolo futuro posible. Me parece casi mágico. Y además me interesa hacer cine a partir de materiales que inicialmente no fueron pensados para ser cine.