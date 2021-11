La multinacional P&G retiró del mercado productos de higiene personal que contenían un químico cancerígeno

La multinacional estadounidense The Procter & Gamble Company (P&G) retiró del mercado varios de sus productos de manera voluntaria por la presencia de benceno.

La medida afecta a todos los lotes de desodorantes en aerosol de las marcas Old Spice y Secret, así como los de productos en espray de Old Spice Below Deck, con fecha de caducidad hasta septiembre de 2023, que se hayan vendido en EE.UU.

La sustancia encontrada está clasificada como carcinógeno humano. La exposición a la misma puede desencadenar enfermedades como leucemia, cáncer de la médula ósea y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida de una persona.

"Según el modelo de exposición y las evaluaciones de riesgo de cáncer publicadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en nuestras pruebas tenga consecuencias adversas para la salud", reza el texto.

La empresa con sede en Cincinnati subraya que, por el momento, no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionado con los productos de higiene afectados, asegurando que el resto de artículos de esas marcas son seguros y pueden seguir utilizándose sin problema.

P&G señala que los consumidores deben desechar de manera adecuada los productos afectados, detallando que se les ofrecerá un reembolso. Asimismo, indica que las personas que experimenten algún problema de salud que pueda estar relacionado con el uso de dichos productos deben ponerse en contacto con un médico.

"Este retiro se realiza con el conocimiento de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.", concluye el comunicado, donde se ofrece una lista con los códigos de todos los lotes afectados.