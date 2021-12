La Policía de Hong Kong arrestó a seis personas vinculadas con el periódico prodemocrático Stand News

La Policía de Hong Kong arrestó este miércoles al menos a 6 personas relacionadas con el periódico Stand News’ , una publicación orientada ideológicamente al movimiento prodemocrático.

En la redada policial, en la que participaron más de 200 agentes, se allanaron sus oficinas e incautaron material periodístico. Además, el editor jefe interino, Patrick Lam, y el ex editor jefe, Chung Pui Kuen, fueron arrestados junto con el ex director y ex editor de la sección de Ciencia, Chow Tai Chi por acusados de publicar material sedicioso.

Fueron detenidas también otras tres personas, una abogada, Margaret Ng, una ex miembro de la junta del periódico, Christine Fang, y la cantante a favor de la democracia Denise Ho.

Al margen de las detenciones en las oficinas del periódico, el presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Ronson Chan, también habría sido detenido.

El periódico Stand News es uno de los más populares de Hong Kong. Sin embargo, las autoridades decidieron intervenirlo (La Policía de Hong Kong argumentó que tenían una orden judicial para entrar en las oficinas) después de que un columnista fuese detenido, acusado de “conspiración por confabularse con países extranjeros o fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional”, según fuentes del gobierno.