La presidenta de Perú se defendió luego de que allanaran su casa

Pocas horas después de que la Fiscalía Federal ordenara un allanamiento en su casa y en la sede del Gobierno, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se defendió y dijo que el operativo fue una medida “arbitraria, desproporcional y abusiva”, a la vez que reafirmó que terminará su mandato en 2026.

“La medida es arbitraria, desproporcional y abusiva”, dijo la primera mandataria, quien señaló que por recomendación de su abogado no se pronunciaría sobre “el tema de los relojes” hasta que no exponga ante la fiscalía. “Entré con las manos limpias y así me retiraré el año 2026”, agregó. “No soy corrupta ni ladrona”, subrayó.

Es que en la noche del viernes y madrugada del sábado, unos 40 fiscales policías realizaron los allanamiento en el marco de la pesquisa por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar la propiedad de costosos relojes, que ella había señalado tener por su trabajo “desde muy joven”.

Según imágenes difundidas por medios, la puerta de la casa de Boluarte fue derribada por los agentes. La vivienda está ubicada en el distrito limeño de Surquillo, a unos once kilómetros de Palacio de Gobierno donde despacha la mandataria.

Gustavo Adrianzén, jefe de Gabinete de Boluarte, dijo que en el momento de los operativos, la mandataria estaba en su residencia dentro del palacio de gobierno y que entregará declaraciones a la fiscalía cuando sea convocada.

“Personal de Palacio de Gobierno brindó todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia”, aclararon desde Presidencia.