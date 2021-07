Luego de las críticas, Boris Johnson cumple su aislamiento

El primer ministro británico, Boris Johnson, está obligado a aislarse luego de que su ministro de Salud diera positivo por Covid-19, en vísperas del levantamiento de las restricciones vinculadas a la pandemia y en medio de la preocupación ante la disparada de contagios por la variante Delta.

Un portavoz de la residencia oficial del primer ministro indicó en un principio que Boris Johnson y su ministro de Finanzas no cumplirían con un aislamiento completo porque “participan en un programa piloto de testeo diario” que “les permite continuar trabajando en Downing Street”.

Sin embargo, ante el malestar que provocó esto y la denuncia de la oposición de que el gobierno “está por encima de la ley”, anunciaron finalmente dos horas más tarde que ambos cumplirán con su período de aislamiento.

En su cuenta de Twitter, el canciller de la Hacienda, Rishi Sunak, afirmó: “Si bien el piloto de prueba y rastreo es bastante restrictivo y solo permite asuntos gubernamentales esenciales, reconozco que incluso la sensación de que las reglas no son las mismas para todos es incorrecta. Con ese fin, me aislaré como de costumbre y no participaré en el piloto”.

Johnson y Sunak “fueron contactados por el servicio público de salud porque estuvieron en contacto con alguien que dio positivo por Covid”, dijo la oficina del primer ministro británico.