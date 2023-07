Lula devolvió medallas del Mérito Científico

El presidente de Brasil, Lula da Silva, devolvió en las últimas horas las medallas de la Orden Nacional del Mérito Científico a expertos del país que habían sido retiradas por el exmandatario Jair Bolsonaro. “Estamos reunidos aquí hoy para decir, alto y claro: no más oscurantismo. Basta de negacionismo. No más arrojar a los científicos a las hogueras, ya no las de la Edad Media, sino las que se encienden en internet y en los grupos radicales de nuestra sociedad con mentiras y discursos de odio”, mencionó el político.

De esta manera, la médica sanitaria Adele Benzaken y el infectólogo Marcus Vinícius La­cerda recibieron las medallas de manos del propio presidente. Por un lado, Benzaken fue directora del Departamento de VIH/Sida del Ministerio de Salud, y fue despedida en el primer año del mandato de Bolsonaro, luego de que publicase un material sobre la prevención de enfermedades en hombres trans.

Por otro lado, Vinícius Lacerda lideró un estudio que comprobó la ineficacia de la cloroquina en el tratamiento contra la Covid-19, en el año 2020.

“Brasil ya no merece que se degraden sus instituciones”, cerró Lula, quien habló de “reparación histórica”. Según se informó, esta distinción está destinada a personalidades nacionales y extranjeras que se han distinguido por sus relevantes contribuciones prestadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.