México legaliza la marihuana pero penalizarán a quienes excedan lo permitido

Luego de una extensa jornada de debate, que duró 15 horas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, pero como le introdujeron una serie de modificaciones fue devuelta al Senado para la sanción definitiva.



La ley permite a las personas mayores de edad el uso de hasta 28 gramos de marihuana, pero a partir de ese peso introdujo una serie de multas y sanciones. Por ejemplo, hasta 200 gramos se considerará falta administrativa y se sancionará con multa y arresto; a partir de 201 gramos y hasta cinco kilos se aplicarán multas y prisión de 10 meses a cuatro años, y a partir cinco kilos se considerará como narcotráfico.



Uno de los cambios implicó la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que iba a ser el órgano encargado de diseñar políticas públicas al respecto, y en su lugar quedará la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones.



Mayores de 18 años podrán cultivar y tener en su casa hasta seis plantas de cannabis para su consumo personal con fines recreativos, pero antes deberán solicitar un permiso. En el caso de poseer hasta 28 gramos, no podrán consumirla en espacios públicos.



“Están tolerando privilegios y tutelando algo que no tenía por qué ser tutelado si no es más peligroso que el alcohol y el tabaco”, dijo José Rivera, director del Movimiento Cannábico Mexicano.



“Reafirmo nuestro compromiso con los derechos de las y los mexicanos, así como con la descriminalización de los consumidores de cannabis. Una regulación eficiente podría ser muy beneficiosa para nuestro campo”, dijo la diputada Ruth Salinas.



Desde el bloque de Movimiento Ciudadano señalaron que “con la regulación de la cannabis, queremos que se respeten los derechos humanos de las y los consumidores, evitando su criminalización. Además de incentivar un mercado que puede traer beneficios a diversos sectores”.



Si el Senado da el visto bueno y se aprueba finalmente la ley, México -uno de los mayores productores de la planta- será el tercer país del mundo en regular el mercado de la marihuana detrás de Uruguay y Canadá, que ya cuentan con legislaciones al respecto.