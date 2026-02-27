México propuso una reforma electoral

El gobierno de México presentó una propuesta de reforma constitucional para reducir en una cuarta parte el costo del sistema electoral, disminuir el número de legisladores y modificar el método para elegirlos. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es el cuarto intento de reorganizar el sistema electoral impulsado por el partido oficialista Morena, bajo el argumento de que es muy costoso y ha permitido supuestos fraudes en el pasado. Los tres intentos previos fueron del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien dijo que fue víctima de dos fraudes, pero que no contó con votos suficientes en el Congreso para hacer cambios en la Constitución. “El exceso de los gastos en las elecciones en México hay que reducirlo. Es una demanda popular”, sostuvo la mandataria. Asimismo, sumó: “No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país”.