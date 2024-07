¿No confían en Joe? Aportantes frenan el dinero para la campaña de Biden

Tras las polémicas apariciones públicas del presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Joe Biden, que alarmaron a los demócratas, los aportantes de ese partido detuvieron el envío de dinero para la campaña.

Entre ellos destacan el cofundador de Netflix, la heredera de Disney o el titán de criptomonedas Mike Novogratz, quienes expresaron que cesarán las transferencias por haber perdido la confianza en el anciano candidato.

Vale recordar que si bien ya había alertas sobre el estado de salud de Biden, se intensificaron luego del debate electoral ante el expresidente Donald Trump, donde el candidato demócrata no pudo responder con claridad. Incluso The New York Times y otros medios relevantes pidieron que dé un paso al costado.

Uno de los aportantes, el presidente del Fondo Moriah, Gideon Stein, fue uno de los últimos multimillonarios en anunciar la suspensión de 3,5 millones de dólares a ONG y grupos políticos afines a los demócratas.