El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, Medvédev afirmó que Moscú no considera necesario entablar un diálogo de paz con Ucrania hasta que este último solicite una negociación de manera genuina. “No estamos interesados en ningún tipo de diálogo en este momento. Creemos que el enemigo debería venir a nosotros mostrando arrepentimiento y pidiendo misericordia”, enfatizó.

En este contexto, Yeda, afirmó que es difícil criticar el deseo de poner fin a una guerra. Sin embargo, señaló que cualquier propuesta de paz solo puede ser exitosa si se cumplen las tres condiciones básicas.

En primer lugar, mencionó la necesidad de la participación de ambas partes en el conflicto, algo que no se ha dado ya que Rusia no fue invitada a la citada reunión. En segundo lugar, hizo hincapié en la importancia de tomar en cuenta el contexto histórico, alegando que Ucrania no existía como país antes de 1991 y que es una esquirla del antiguo Imperio ruso. Por último, mencionó la necesidad de considerar la realidad actual, argumentando que Ucrania está en una fase de semidescomposición y que parte de sus territorios han regresado a Rusia.

El expresidente ruso enfatizó que cualquier intermediario que esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes tiene una oportunidad para el éxito en las negociaciones, mientras que el resto no.

Cabe recordar que las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania han enfrentado obstáculos significativos. Desde los tratados frustrados en Estambul en abril de 2022, Rusia mostró su oposición al diálogo con Ucrania para poner fin al conflicto. Por su parte, Ucrania exigió como condición previa para iniciar las negociaciones la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, lo que incluiría la península de Crimea anexada, además de la liberación de todos los prisioneros de guerra y el pago de reparaciones considerables, condiciones que Rusia rechaza de manera categórica.

Bombardeo a un centro de transfusión de sangre y fabricante aeronáutico

El sábado, Rusia recrudeció sus ataques en Ucrania, llevando a cabo bombardeos contra objetivos civiles y una empresa aeronáutica. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó sobre los devastadores ataques, que incluyeron un centro de transfusión de sangre en Kharkiv, ubicado en el este del país, y un fabricante aeronáutico en Jmelnitski, en la región central.

Según Zelenski, un centro sanitario en Kupiansk, cerca de la frontera con Rusia, fue alcanzado por “una bomba aérea guiada”. El ataque ocasionalmente víctimas fatales y heridos, y los equipos de rescate se movilizaron para extinguir el fuego y brindar asistencia a los afectados.