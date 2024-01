Noboa sostuvo que la gente se siente “más segura”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo que, luego de haber ordenado el estado de excepción y aumentar la presión militar y policial contra el narcotráfico, en el país hay “más tranquilidad”. Además, rescató que la gente se siente “más segura”.

“Hay menos muertes violentas, hay más tranquilidad. La gente se siente más segura, está denunciando también a los extorsionadores que antes, por miedo, no lo hacía”, remarcó el mandatario. “Estamos dando golpes fuertes a estos grupos narcoterroristas”, agregó además de adelantar que la medida de emergencia será extendida hasta abril. “No podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en dos semanas, hay que seguir luchando”, indicó.

Desde el comienzo de esta política, ocurrido el pasado 9 de este mes, se produjeron más de 3.000 detenciones, hubo cinco supuestos terroristas abatidos, 32 presos que se fugaron fueron recapturados y 11 policías volvieron a la libertad tras haber sido secuestrados. A lo largo de este período, se realizaron en total 85 operaciones contra bandas criminales y narcotraficantes, con participación de 33.858 operativos.

Durante el pasado fin de semana, el Ejército de Ecuador incautó 22 toneladas de cocaína tras un megaoperativo militar. Las autoridades explicaron que creen que la cocaína debía ser transportada a Asia, Europa, América del Norte y Central.