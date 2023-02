Polémico: Europa pone límites a pactos con Latinoamérica por cuestiones ambientales

Los países europeos buscan imponer en América Latina reglas que son complejas de cumplir por los Estados del sur, considerando las desigualdades históricas que rigen entre los continentes. Un ejemplo de ello es el rechazo de Europa a llegar a acuerdos económicos con el Mercosur por cuestiones ambientales.

Por caso, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó ayer que un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur “no es posible” si desde esta parte del mundo no se respetan las mismas normas medioambientales que los europeos.

“Un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París como nosotros, y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores”, declaró Macron ayer. En el marco de una visita de gestión, el mandatario agregó que las restricciones a los productores locales deben ser impuestas por igual a los alimentos importados.

Cabe recordar que a mediados de 2019, y luego de dos décadas de negociaciones, ambos bloques cerraron un acuerdo comercial –que no fue ratificado por los países– que establece que el Mercosur eliminará sus aranceles sobre un 91% de las imputaciones europeas, mientras que la UE hará lo mismo en un 95% en los productos industriales y el 82% en carnes, pollo, queso y leche.

Ocurre que desde Europa se cuestionó la política medioambiental del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero con el triunfo de Lula y el cambio en la gestión ambiental, desde la UE consideran que podría llegar a sellarse un acuerdo este año en el marco de una cumbre entre mandatarios de am­bos continentes, aunque las políticas de Francia aún son un límite.

Es por eso que, desde las naciones latinoamericanas, entre ellas la Argentina, se pidió “contemplar las asimetrías económicas y sociales entre ambos bloques, y que los requisitos deben estar adaptados a un mundo y cadenas de valor en transformación”.