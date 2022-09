Tras el canje de prisioneros, militares rusos y ucranianos regresan a casa

En el marco del mayor intercambio de prisioneros desde el comienzo del conflicto bélico, 55 militares rusos y decenas de ucranianos regresaron a sus países en las últimas horas luego de que Ucrania y Rusia llegaran al acuerdo que posibilitó este canje. El presidente Volodimir Zelenski expresó su alegría por el retorno de los militares, de los que publicó varias fotos, y prometió traer de vuelta a todos los prisioneros de Rusia. “Nuestros. Libres”, dijo Zelenski y agregó: “Seguimos trabajando para traer a casa a todos los ucranianos en prisiones rusas. Gloria a Ucrania”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los 55 militares rusos liberados ya llegaron al país. “Todos los militares llegaron al territorio de la Federación de Rusia en aviones militares y se encuentran en establecimientos médicos del ministerio”, indicó la cartera, en un comunicado. “Los militares pudieron contactar con sus familiares”, afirmó el Ministerio, añadiendo que estaban “recibiendo la asistencia psicológica y médica necesaria”.

El texto no mencionaba al exdiputado ucraniano Viktor Medvedchuk, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que, según Ucrania, fue entregado el miércoles. Uno de los dirigentes separatistas prorrusos del este de Ucrania afirmó que el exlegislador ucraniano sí fue liberado. “Viktor Medvedchuk fue liberado”, declaró Denis Pushilin, líder de los separatistas de la provincia de Donetsk.

Entre los ucranianos liberados destacan militares que resistieron semanas en una planta siderúrgica, llamada Azovstal, en la sureña ciudad portuaria de Mariúpol, que fue arrasada y capturada por el Ejército ruso en abril pasado. También fueron liberados 10 extranjeros, incluyendo cinco británicos y dos exmilitares estadounidenses, que pelearon junto a las fuerzas de Ucrania. La cadena de noticias británica BBC publicó un video en el que se ve a dos de los británicos liberados, Aiden Aslin y Shaun Pinner, mientras hablan dentro de un avión. La BBC dijo que ambos habían arribado a Riad, la capital de Arabia Saudita. Aslin dijo en el video que ya no estaban en peligro y que estaban de regreso a casa para reencontrarse con sus familias.

El costo económico de la invasión, de acuerdo a Oleg Ustenko, alto consejero económico del mandatario ucraniano, se estima en alrededor de 1 billón de dólares. “En los primeros días de la agresión, los rusos destruyeron 100.000 millones de dólares de nuestros activos”, destacó Ustenko durante una conferencia en Berlín, Alemania. “Esa cifra es ahora mucho mayor, ya que estamos hablando de costos directos e indirectos que se aproximan al billón de dólares”, es decir, el equivalente a “cinco PBI ucranianos anuales”.

Para el año en curso, las autoridades ucranianas “esperan una reducción importante de nuestro PBI”, estimada “entre -35% y -40%, es decir, la mayor disminución de nuestro PIB desde 1991”, lamentó Ustenko. “Cuando se está en este tipo de circunstancias, es un gran desafío para la financiación pública saber cómo podrá recoger y recibir los ingresos para el presupuesto estatal”, completó. El déficit presupuestario aumentaría así en “unos 5.000 millones de dólares al mes”, en lugar de “7.000 millones de dólares (de déficit) en todo el año”. En 2023, el déficit podría alcanzar los 40.000 millones de dólares, subrayó el asesor.­

Además de los daños y el costo de la resistencia militar a la invasión rusa, Ustenko subrayó que Kiev ya no puede contar con ingresos fiscales. “Cuando se está en este tipo de circunstancias, es un gran desafío para la financiación pública saber cómo podrá recoger y recibir los ingresos para el presupuesto estatal”, explicó. También detalló que bombardeos rusos destruyeron algunas empresas, mientras otras no funcionan todo el día “o bien lo hacen pero no a plena capacidad”.