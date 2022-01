Una diputada británica denunció discriminación en el gobierno de Boris Johnson

Se trata de la exsubsecretaria de Transporte, Nusrat Ghani, quien declaró ayer que un alto dirigente conservador le explicó que “sus orígenes y su fe” habían sido determinantes para su salida del gobierno en febrero de 2020.

“Me dijeron que durante la reunión de reorganización del gabinete en Downing Street se planteó mi fe musulmana como un problema; que una mujer musulmana miembro del gobierno incomodaba a mis colegas y les hacía temer que no fuera leal al partido, dado que no hice lo suficiente para defenderlo de acusaciones de islamofobia”, declaró. Y afirmó: “Enterarme de esto fue como un puñetazo en el estómago. Me sentí humillada e indefensa”.

Dominic Raab, secretario de Justicia y vice primer ministro, si bien no afirmó descreer su testimonio, indicó que “no iba a cuestionar la integridad de nadie”.