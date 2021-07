Acampe por la libertad de Milagro Sala

Movimientos sociales y políticos comenzaron este martes un acampe de protesta en Plaza de Mayo, que se extenderá hasta el viernes, en reclamo por la libertad de la líder de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Jujuy. Además, cabe destacar que la dirigente cumple mañana 2.000 días como “presa política”, según consideran agrupaciones que la rodean.

En el marco de la protesta de ayer, el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, detalló, en diálogo con diario Hoy y Red 92: “Estamos pidiendo el cese de la detención de Milagro. Básicamente estamos pidiendo lo mismo que pide toda nuestra fuerza política y el propio Presidente. En términos de diagnóstico estamos de acuerdo. Lo que venimos a plantear es que ese diagnóstico se tiene que concretar en realidad”.

Además agregó: “Como vemos que el diagnóstico no alcanza, el 48% que los votó parecería que no alcanza, creemos que hay que construir mucha fuerza militante, que es lo que estamos haciendo acá, y organizarse muchísimo con la militancia para cambiar esa situación y que nuestro Gobierno salga de la neutralidad y pase a la resolución de las cuestiones”.

A su vez consideró que “no puede haber en democracia una presa arbitraria” y, en este sentido, al ser consultado por este multimedio sobre por qué el Gobierno no puede acabar con esa “arbitrariedad”, Garfagnini respondió que se debe a la “imposibilidad en la que está de tener diagnósticos y no ejercer el poder que le dio el 48% de nuestro pueblo y no ejercer el poder que le da la militancia”.

“Si no lo ejercés, quedás en la neutralidad”, afirmó el coordinador nacional de la Tupac Amaru y añadió: “Nosotros venimos a decirle al Presidente que hay que volver a construir esa sinapsis entre la militancia y la base social que lo llevó al poder para construir las relaciones de fuerza necesaria para tomar las decisiones”.

Por su parte, Fernando Esteche, dirigente político, manifestó: “Venimos a convocar al conjunto de la militancia popular a que con 2.000 días, de los cuales 550 son de nuestro Gobierno, construir la fortaleza necesaria para que se tomen las medidas políticas que haya que tomar”.

A su vez, consultado por su opinión acerca de los motivos por los que el Gobierno no logró avanzar en la liberación de los “presos políticos”, Esteche expresó que “siempre están con los argumentos que no le da la correlación de fuerzas, de que son medidas inoportunas, o distintas cuestiones, yo creo que eso lo ha ralentizado en muchas decisiones políticas, incluida la de los presos políticos. Esperamos que este campamento aporte a construir esa fortaleza para que el Gobierno y los sectores de la política de nuestro espacio tomen las medidas que haya que tomar”.

De la protesta, organizada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, participaron ayer dirigentes y militantes de MTL, el Movimiento Octubres y el Movimiento Evita, referentes de pueblos originarios, de la Agrupación Envar El Kadri, de la CTA Capital Federal, el partido Miles, y el Movimiento Popular (MP) La Dignidad, entre otros.

El acampe de Plaza de Mayo durará hasta el viernes feriado, que se conmemora en el país el Día de la Independencia, por lo que contará con distintas actividades a realizarse hasta su finalización.

En este sentido, el cierre del mismo será una celebración interreligiosa, mientras que un grupo de cocineras comunitarias leerán la proclama del 9 de Julio por la definitiva independencia.