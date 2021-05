Aduana denunció a 19 frigoríficos por supuestas operaciones fraudulentas en exportaciones

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne.



En un comunicado, el organismo indicó que “las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que depende de la AFIP alcanzan un monto cercano a los U$S 6 millones”.



La DGA, a cargo de Silvia Traverso, presentó “una denuncia por maniobras de evasión tributaria y por menor ingreso de divisas al mercado cambiario. Las irregularidades de los exportadores de carne bovina se enmarcan en lo que se conoce como declaración inexacta”.



Según detalló la DGA, “los frigoríficos denunciados declararon exportaciones de hueso y carne no apta para consumo humano, mercadería que paga un 5% de derechos de exportación”. Al mismo tiempo, la fiscalización realizada detectó que “se trataba de alimento apto para consumo humano, productos que tienen una alícuota del 9%”.



Luego la DGA remarcó que “la maniobra fraudulenta implica un perjuicio fiscal para el Estado y también un menor ingreso de

divisas”.



Las multas acumuladas por las presuntas maniobras de evasión y subfacturación de las exportaciones alcanzan los U$S 5,8 millones y las exportaciones de las firmas denunciadas tuvieron como destino más de 10 países diferentes, pero los embarques se despacharon fundamentalmente hacia China y Hong Kong”, puntualizó la DGA.



Las denuncias contra los frigoríficos se dan tanto por el perjuicio fiscal al Estado como por ingresar al país una cantidad de divisas menor a la que efectivamente corresponde.