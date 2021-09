Alberto Fernández: "No me verán atrapado en disputas innecesarias"

El presidente Alberto Fernández pronunció esta tarde un encendido discurso al encabezar el acto de jura de nuevos ministros en la Casa Rosada, a semanas de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 14 de noviembre.

"El domingo pasado el pueblo dio un veredicto, y expliqué que somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares y la voz del pueblo, dije que iba a tomar en cuenta los reclamos y ver en qué nos equivocamos. A lo largo de la semana escuché a muchos y muchas, porque quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. Nosotros nos enojamos con nosotros, no con la gente".

Es momento de "pensar en lo que se viene. Lo que se viene tiene que ver con decisiones que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino, que evidentemente la pandemia lo ha afectado y el crecimiento económico no ha llegado a ellos. Y en eso ya estamos trabajando".

Asimismo, el jefe de Estado destacó: "No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan; no somos parte del país que quiere seguir con la concentración, queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido y trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a quienes han quedado postergados. No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la Jefatura de Gabinete, lo hice por la convicción de que en ese norte tenemos que trabajar para lograr esa igualdad tan deseada y tan postergada".

Por otro lado, agradeció a todos los ministros salientes: "Quiero darles mis gracias. Han sido funcionarios ejemplares que dieron todo de sí, en tiempos complejos. Los dos peores años de nuestra vida. Estamos pasando el tiempo de la pandemia, con nuevas ganas, les pido a todos que pongan toda la fuerza, la solución no está en que nos dividan sino en estar mas juntos que nunca. Me honraron con el esfuerzo que han hecho".

En cuanto a los trascendidos sobre tensiones dentro del espacio oficialista, el Presidente señaló: "No me van a ver atrapado en disputas innecesarias. Mi única preocupación es que los argentinos y argentinas vuelvan a ser felices".

"La pandemia nos distanció, vamos a trabajar con todos y con todas. Nadie debe quedar afuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos”, finalizó Fernández.