Alertan por un colapso del sector yerbatero

La producción de yerba mate se desplomó casi un 30% durante el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del 2024, según datos preliminares del sector.

La volatilidad cambiaria y la crisis nacional generaron que los productores decidieran no cosechar ante una ecuación económica inviable. Cristian Klingbeil, referente de los productores en Misiones, afirmó que era una situación previsible ya que “iba a llegar el momento en que la gente optara por no cosechar porque no le queda nada”. “No hay movimiento, no hay yerba circulando y no es una estadística dibujada, es lo que vemos cada día”, alertó en diálogo con Ámbito Financiero.

Según Klingbeil, los productores optaron por dejar la planta sin cosechar antes que asumir una campaña con pérdida asegurada: “Si la hoja no deja ganancia y encima te expone a problemas laborales, ¿para qué arriesgarte? La planta se recupera mejor si no la tocás”.