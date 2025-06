Nuevo reclamo laboral contra Alak

Un nuevo reclamo que apunta contra la Municipalidad de La Plata enciende las alarmas en el entorno del arco político platense. Trabajadores del puesto de comidas de Plaza Paso denunciaron que no fueron notificados de su desvinculación tras el cierre y demolición del local debido al vencimiento de su concesión. Además, aseguraron que aún no cobraron lo que les corresponde por indemnización.

Con más de ocho años de actividad, la decisión del desmantelamiento del puesto ubicado en 13 y 44 sorprendió a todos. Desde el Municipio indicaron que el propietario del espacio y las autoridades locales llegaron a un acuerdo para cerrar el comercio, con el compromiso de pagar las indemnizaciones. Sin embargo, los trabajadores insisten en que aún no recibieron ni un solo peso. “Nos dejaron en banda”, lamentan.

El caso se agrava porque los empleados aseguran no estar regularizados. Esto alimenta el temor de que sus indemnizaciones no se paguen o se demoren sin plazos claros, por lo que no descartan acudir a la Justicia o la Defensoría del Pueblo para reclamar sus derechos.

En paralelo, los trabajadores se mostraron dispuestos a ser reubicados, como sucedió con otros puestos gastronómicos en espacios públicos.