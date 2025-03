Axel Kicillof en diálogo con diario Hoy: “Hay opiniones diversas, no me voy a hacer el tonto”

Luego de inaugurar la Plaza San Martín en La Plata, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dialogó con diario Hoy y abordó distintos temas de la coyuntura política. Entre ellos, el inminente debate sobre la suspensión de las PASO en la Legislatura bonaerense y la preocupación que genera la implementación de la Boleta Única en Papel en la Provincia de Buenos Aires.

“Lo que naturalmente tenemos hoy es la necesidad de adecuarnos y atajar el desastre electoral que generó Milei”, sostuvo Kicillof, en referencia a la imposición del nuevo sistema de votación. Según el mandatario, la Boleta Única en Papel nunca se utilizó en la Provincia y su implementación traerá serias complicaciones. “Esto obliga en el proyecto del Ejecutivo a usar dos urnas distintas si se votara el mismo día”, afirmó.

Kicillof advirtió que, en los simulacros realizados, este sistema “lleva muchísimo tiempo y puede entorpecer el acto electoral” En ese sentido, remarcó que, de implementarse un desdoblamiento electoral, por primera vez la Provincia deberá organizar los comicios sin el respaldo del Gobierno nacional. “De una manera u otra es difícil, por eso llevo una conversación con todas las fuerzas políticas, para ver cómo hacemos para que la gente sepa qué está votando y lo haga de manera ágil”, agregó.

Al referirse a las posiciones dentro del peronismo y la oposición sobre el tema, Kicillof fue contundente: “Por supuesto que hay opiniones diversas, no me voy a hacer el tonto con esto”. No obstante, aseguró que desde el oficialismo trabajan en una solución que garantice una votación ordenada para los bonaerenses. “Esperamos que prontamente haya una solución que permita a los bonaerenses expresar su voluntad sin hacer grandes colas, sin dificultades y sin tener que ir a votar muchas veces”, señaló.

Finalmente, responsabilizó directamente al Presidente Milei por las complicaciones que podría generar la nueva modalidad electoral. “¿Culpa de quién? Lo digo con todas las letras porque ahora se van a hacer los tontos: culpa de Milei”, sentenció. “Cambiar el sistema de votación a una boleta que nadie conoce, donde hay que hacer crucecitas y votar en dos urnas distintas, es generar un problema innecesario”, finalizó.