“Berisso necesita reordenar y resolver el nexo entre el Ejecutivo y los vecinos”

El precandidato a intendente de Berisso por Juntos por el Cambio, Pablo Swar, dialogó con diario Hoy sobre su carrera política y expresó su intención de cambiar la realidad de la ciudad, generando un fuerte lazo con los ciudadanos para resolver sus necesidades y “volver a confiar”.

—¿Qué te incentivó a unirte al camino de la política para cambiar la realidad de la Ciudad?

—La realidad es que siempre, desde mi tarea y mi profesión, busqué la parte social, siempre me movió mucho. Ya tenía a mi familia con la labor social desde la Iglesia, pero yo lo enfoqué desde mi lugar de lo que podía hacer, porque siempre me motivó hacer algo por el otro. Uno empieza a mirar que cuando tiene recursos puede ser más importante resolver y extender la mano hacia el otro, y desde mi profesión lo hacía muchas veces, en lugares para menores donde iba los domingos a cortar el pelo a beneficio, o lo hacía en barrios, y esas actividades atraían otras. Eso me fue generando entusiasmo de “¿qué más podemos hacer nosotros por la ciudad?”, y además, de tener conversaciones entre amigos donde discutíamos sobre lo que no nos gustaba de la ciudad y siempre ese “esperar cada gobierno para ver si estaba la posibilidad de cambio”, y nunca pasaba. Esas dolencias de querer cambiar la realidad de la ciudad uno las toma como propias, y esa intensidad que te hace reencontrarte con tus raíces hace que vos no te resignes.

—¿Cuál es la necesidad de cambio?

—Yo creo que todos los cambios que se hacen tienen que tener una base sustentable en el tiempo, porque cuando se tapan agujeros no se resuelve el problema de fondo. Berisso necesita reordenar y resolver cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del Ejecutivo con el vecino, del funcionamiento de la municipalidad con los servicios que se les brindan, y me parece que desde ahí arranca esa nueva etapa que buscamos.

Hoy, cuando uno tiene charlas con diferentes vecinos, te das cuenta de que la mirada que uno tiene como estructura de gobierno te lleva a hacer una obra que no es lo que el vecino te está pidiendo. No le interesa esa obra tan importante que uno cree que le va a cambiar la vida. Hoy la dirigencia está alejada de eso, porque está alejada de la situación humana con el vecino, entonces se aleja de la verdadera necesidad. Por eso creo que hoy tenemos que volver a retomar esta idea de poder estar en contacto.

Nosotros nos propusimos desde el comienzo de la militancia el poder decirle la verdad a la gente, de construir y alejar primero la mala mirada que tiene la sociedad sobre la política. Eso es un trabajo que lleva tiempo, pero que nosotros hemos logrado construir desde nuestro espacio político, en la verdad de lo que podemos cumplir y lo que no. Ahí está la esencia de nuestro espacio, que está compuesto por vecinos, comerciantes, por gente que realmente quiera aportar, que no vienen por un cargo político, sino en pos de ver la ciudad mejor. Entonces creo que ahí tenemos un adicional que no lo tiene nadie, trabajar principalmente por los vecinos.

—¿Qué te llevó a ser parte de la lista de Horacio Rodríguez Larreta?

—Hasta el 2019 yo no tenía un referente a nivel nacional. Luego, al replantearme mi camino, encontré esto que me modificó un montón, que es el trabajo en equipo, el pensar que tenemos todo por hacer, que tenemos una Argentina que por donde la mires tiene la posibilidad de producir, y que para hacer solamente necesitamos un clic, abrir esa puerta y abrazar a todos los que quieren invertir en nuestro país, y para mí ese es un ejemplo de trabajo, poder visibilizar lo urgente y lo importante como dos caminos.

Los relevamientos que nosotros tenemos con cada situación que llevamos a la mesa del equipo de Horacio Rodríguez Larreta se trabajan con mucho acompañamiento, entonces uno se siente seguro, “si yo hago bien los deberes y voy por este camino, tengo el resultado claro”. Entonces creo que ahí es donde yo encontré mi lugar de desarrollo propio para sentirme libre, sentirme confiado y creer.

—¿Cómo ves actualmente el trabajo en Berisso?

—Yo fui el primero que a los tres meses del inicio de gestión de Ca­gliardi empecé a cuestionar situaciones que se venían viviendo, como la privatización de los servicios municipales, el cobro de las tasas, la entrega de tierras cedidas sin pasar por el Concejo Deliberante. Toda una cuestión que tenía que ver con el autoritarismo puro, un gobierno que se empoderaba en el peronismo y terminaba pisando en la cabeza a los trabajadores. Pero muchos seguían en esta cuestión de no levantar la voz y no plantear, y yo en soledad siempre fui muy cuestionador de esta mirada empresarial que tiene la actual gestión.

Yo creo que Fabián fue el peor intendente en los últimos 20 años y hoy, cuando uno transita cada barrio, el vecino te plantea lo mismo, y me parece que ahí es donde hay que replantearse, porque el peronismo tiene que hacer un mea culpa de estas cuestiones de poner candidatos que no tienen nada que ver con la representación de las banderas del trabajo, de la justicia social, etc. Y una persona que desprestigia al otro, que cree que el otro es parte de una pieza para sacar y poner donde a él le conviene, está lejos del peronismo.

—¿Cuál fue la inquietud más grande que les plantearon los vecinos de Berisso?

—Hace tiempo que venimos priorizando las charlas con vecinos de diferentes lugares, diferentes barrios, por lo que hoy, de las más de 1.200 visitas, en la mayoría hay un eje que tiene coincidencia, que es la inseguridad. Y en ese sentido, hace un año que venimos trabajando con el equipo de Horacio en un anillo digital para la ciudad, en tener más caminantes, en tener un mapa del delito para saber dónde tenemos que ir a atacar y poner los ojos, y creo que eso te da la posibilidad de prepararte, de proyectarte.

Después también tenés otras situaciones que se viven cotidianamente, que se dan en el día a día, como la recolección de basura, la limpieza de las zanjas, el transporte, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. Me parece que ahí es donde tenemos que trabajar también, y cuando lo ves desde ese lugar te das cuenta de que son cosas que con recursos municipales y con el grupo de compañeros se puede llevar adelante.

—La inseguridad es parte del eslogan de la lista: “Falta menos para vivir sin miedo”... ¿Toman como ejemplo la Policía Local que se implementó en La Plata durante 2017-2019?

—Sí, nosotros creemos mucho en esa forma de llevar adelante el proyecto de seguridad. Cuando el intendente sabe la realidad de lo que pasa en el distrito y está atento a cada cuestión que tiene que ver, más allá de tener un secretario encargado del área, con saber cuál es el lugar donde se necesitan más recursos, donde se necesita más personal. Como cada ciudad tiene su impronta, sería en vano llevar hoy 20 patrulleros a Berisso si solamente podemos recorrer el centro y parte de los lugares asfaltados. Nosotros necesitamos llegar a los lugares con caminantes, que tengan la posibilidad de estar en contacto con el barrio, porque en la mayoría de los casos los delitos son al voleo.

Además, venimos trabajando en un proyecto sobre la cuestión de la adicción, porque estas áreas no se pueden tomar aisladas, vienen atadas a otras cuestiones. La idea es tener un lugar de contención para que esos jóvenes se puedan recuperar; también es parte de la seguridad y el valor humano.

—¿Qué mensaje les das a los vecinos de Berisso?

—Que volvamos a confiar, porque yo soy un vecino más y quiero también, más allá de lo que me toca a mí como responsabilidad, ver una Argentina fructífera, con trabajo, con gente riéndose, con gente que vuelva a ser feliz, a tener sus vacaciones, a disfrutar en familia, y que deje este malestar. Que no se den por vencidos, porque siempre tenemos una oportunidad, lo imposible no existe, siempre hay un camino a transitar para poder cambiar las cosas.