Chubut y la Casa Rosada trasladan la batalla por la coparticipación a la Justicia

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó en la jornada de ayer ante la Justicia Federal en reclamo de los más de 13.000 millones de pesos de deuda que tiene el Estado nacional por los fondos de la coparticipación y en medio de una fuerte disputa política con el presidente Javier Milei.

La presentación lleva el número 1.168 y fue hecha ante el juzgado federal de Rawson 1 en lo civil y comercial y en los autos “provincia del Chubut c/ Estado Nacional s/ medida autosatisfactiva”. La decisión de este juzgado será exclusivamente para definir si la provincia tiene razón en su reclamo. Será una cuestión meramente administrativa.

Además, Chubut se presentará ante la Corte Suprema de Justicia por tener la competencia originaria cuando se trata de una demanda de un Estado contra otro como es el caso.

Desde el Gobierno nacional insistieron en que es una maniobra “extorsiva” la “amenaza de cortar el combustible a todos los argentinos” realizada por Torres si el Ministerio de Economía de la Nación no gira los fondos retenidos y que estudia continuar el diferendo en los Tribunales.

A su vez, insistieron en que la causa de la disputa es “la violación de la cláusula de un contrato que tenía como garantía los recursos de la coparticipación y que, ante eso, fue ejecutada”. “El Gobierno nacional no permite caprichos y es necesario que los funcionarios asuman sus responsabilidades”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni.

Tras la presentación ante la Justicia, la Legislatura de Chubut le dio facultades extraordinarias a Torres. “Tengo la obligación de defender los intereses de la provincia cueste lo que cueste. Tengo la tranquilidad de que estamos peleando por algo justo, no me van a sacar de eje. No estamos mendigando nada”, señaló el mandatario desde el Parlamento provincial.

Torres ratificó la decisión de pagar la deuda que mantiene la provincia con Nación y señaló que “del Banco Central nos confesaron que es algo político para disciplinar a las provincias”. “Somos una provincia chica, pero nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, remarcó.

“No nos tenemos que callar. Alguien a quien quiero mucho está en el Gobierno me dijo callate un tiempo que el Presidente se olvida y se pelea con otro. Qué locura, en qué país vivimos”, remarcó el hombre cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se esperan horas calientes en un conflicto que ya impacta a lo largo y ancho del país.