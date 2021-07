Ciudad y Provincia con caminos diferentes para llegar a la presencialidad

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires criticaron la idea de un retorno total a las aulas, luego de que ayer el gobierno de CABA planteara que todos los alumnos deberán volver a la escuela por etapas tras el receso invernal.

Una alta autoridad de la cartera señaló que “reducir la distancia entre los niños, teniéndolos uno al lado de otro en pupitres, no parece ­adecuado”, y recalcó que “parece peligroso. No se puede todavía tomar esas medidas de flexibilización, sobre todo en poblaciones que no han sido vacunadas en su ­totalidad”.

“Sabemos perfectamente bien que en lugares cerrados hay que mantener el distanciamiento. Esto es lo más importante, junto con la ventilación y un conjunto de otras medidas”, agregó, descartando la posibilidad de instalar un modelo similar en la Provincia en el corto plazo.

Las declaraciones se dieron luego de conocerse la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de volver a partir de agosto, y en forma gradual, a la presencialidad total en las escuelas.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció ayer la implementación de un plan escalonado que será obligatorio y en el que 700.000 alumnos secundarios serán los primeros en volver a las aulas, que contarán con burbujas que abarcarán a la clase completa.

Por su parte, en el sistema de fases bonaerense, son 13 los municipios que se encuentran con clases virtuales actualmente y se analizan los pasos a seguir. Debido a las ocho semanas constantes de bajas en los casos confirmados de Covid-19, tras las vacaciones de invierno los chicos podrían volver escalonadamente a las aulas, como el resto de los ­distritos.

Cabe destacar que, durante la conferencia del lunes por la tarde, el gobernador Axel Kicillof sostuvo: “Lo que estimamos es que vamos a estar en fase 3 en toda la Provincia. Ya casi todos los municipios estarían en condiciones de presencialidad después de las vacaciones de invierno”.