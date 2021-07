Cristina Fernández de Kirchner: “En muchos hogares fue la primera computadora”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó junto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la continuidad del plan Conectar Igualdad.



El acto se desarrolló en el Parque Municipal de Lomas de Zamora, y será la punta de lanza para la entrega de 10.000 tablets a alumnos de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada del distrito. También comprende la implementación del programa TED (Transformación Educativa Digital) y la provisión de conexión wifi en todos los establecimientos educativos.



Durante su alocución, el mandatario recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se suspendió el plan Conectar Igualdad, y en ese marco sostuvo que “privaron a los chicos durante cuatro años de tener su computadora por una decisión política”.



“Eso de decir que les interesa la educación cuando se pelean con los maestros, o desfinancian las obras en escuelas, o no entregan netbooks, tiene patas cortas”, dijo Kicillof.





El mandatario se refirió a la gestión que lo antecedió al decir que “tanto se habló de los problemas que trajo la pandemia para llevar adelante la presencialidad, pero en Argentina nos faltaba algo de lo que nos privaron cuatro años si los chicos hubieran tenido lo que les correspondía”.



Kicillof enumeró la inversión que la Provincia realizó en materia educativa y recalcó que “estos derechos no cumplidos siguen teniendo efecto, como es el tema de la infraestructura escolar, y por eso lanzamos Escuelas a la Obra, con 3.100 escuelas que ya están arregladas”.



Luego volvió a referirse a la actitud feroz de Juntos por el Cambio y resaltó: “Necesitamos un poco de paz, que la dirigencia política esté a la altura, y le pido a la oposición que suspenda estas operaciones, que deje de bombear indignación y ayude a vacunar y conseguir vacunas”.



Como en más de una ocasión, el mandatario recordó que “decían que la Sputnik era veneno, después que servía y no había, después que había, pero que no era la que ellos querían, después que faltaban las dos dosis, ahora deben indignarse porque no se reparten el día que llegan”.



Finalmente, y a modo de pedido, el gobernador se expresó seriamente diciendo que “los que no tienen que ocuparse con esta responsabilidad de gobierno, por favor, ayuden o córtenla un poquito”.

“Debemos 45.000 millones de dólares que no debíamos”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que “los derechos universales siempre dan resultado”, al mencionar el plan Conectar Igualdad, en diálogo con una de las maestras de las escuelas beneficiarias de ese programa, en este caso del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El programa fue lanzado durante su gestión al frente del Ejecutivo y retomado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof con la entrega de 10.000 tablets a niños y niñas de sexto grado, que hoy tiene como escenario ese municipio del conurbano.



“Hace exactamente seis años entregábamos la computadora número cinco millones del plan Conectar Igualdad”, indicó la funcionaria, que agregó: “Después seguimos entregando y entregamos 5.400.000. Fue una revolución porque impactó mucho, porque en muchos hogares fue la primera computadora”.



La exmandataria aseguró que hay que “escuchar a los que contrajeron esta deuda” externa, a la que calificó de “criminal”, “para ver cómo hacemos para pagar esto sin someter al pueblo argentino”. “Este Gobierno tiene que pagar una deuda que no contrajo”, sentenció, en relación al préstamo de 45.000 millones de dólares que solicitó la anterior gestión de Cambiemos.



“Debemos 45.000 millones de dólares que no debíamos”, remarcó, y recordó que el expresidente Néstor Kirchner había desendeudado al país del FMI.