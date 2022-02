Cuáles serán los ejes del discurso de Kicillof en la Legislatura

Este miércoles 2 de marzo, cuando el gobernador Axel Kicillof abra las sesiones legislativas de 2022 en el recinto de la Cámara baja frente a los 138 legisladores de la Provincia, ratificará en su ­discurso lo que el 11 de diciembre último anunció en el Salón Dorado de la Gobernación: la necesidad de llevar adelante el Plan 6x6 de ­recuperación de la provincia de ­Buenos Aires.

El discurso, cuya duración estimada será de entre 60 y 70 minutos, estará dividido, como en cada apertura de sesiones, en dos partes. La primera servirá de repaso de lo hecho y de los logros alcanzados durante la pandemia, entre los ­cuales se hará énfasis en la recuperación del sistema de salud bonaerense, en el avance del plan de vacunación para controlar los efectos del coronavirus y en la reactivación de obras de infraestructura abandonadas por la gestión de María Eugenia Vidal, destacándose kilómetros de caminos que han sido reacondicionados, ampliados o sencillamente creados. También se repasará el plan Escuelas a la Obra, con el que se pusieron en condiciones más de 3.200 establecimientos educativos en los 135 municipios del ejido urbano bonaerense.

Un punto en el que el gobernador hará especial hincapié será el de la deuda a la que debió hacer frente tras la gestión de su antecesora, con la generación de un canje que la ­Provincia pueda honrar para asumir los compromisos de pago sin poner en riesgo las cuentas del Tesoro bonaerense.

En ese marco, Kicillof se diferenciará de Vidal en lo que respecta al pago de salarios, poniendo de relieve que la reactivación en ­materia laboral e impositiva le ­dio a Buenos Aires la independencia suficiente para no depender de las arcas de Nación a la hora de abonar los sueldos de los empleados provinciales.

Pero lo más importante vendrá en la segunda parte del discurso, cuando confirme las intenciones de avanzar con el “programa de reconstrucción y transformación provincial” 6x6, que implica que, tras seis años de caída (cuatro de la administración de Vidal y dos de pandemia), deben llegar al menos otros seis de reactivación, que incluyen los dos que quedan de su gestión y los cuatro del período de gobierno siguiente.

Con esta confirmación, el gobernador dará por sentada su intención de ser reelecto en las urnas en diciembre de 2023, algo a lo que su antecesora no pudo acceder, a pesar de que tres de los cuatro nombres que estuvieron antes que ella sí lo lograron (solo Carlos ­Ruckauf no lo hizo, aunque es menester mencionar que no se presentó para ser reelecto, ya que debió dejar su cargo para ocupar el puesto de canciller argentino ante la ­crisis de 2001).

Así, tras el discurso ante la Asamblea Legislativa bonaerense, Kicillof comenzará la segunda mitad de su mandato, ya no con la pesada mochila de tener que apaciguar los efectos de la pandemia, sino con la intención de poner en marcha a una provincia que estuvo en decadencia durante la gestión vidalista y en stand by durante los primeros dos años de su gestión, ya que debido a la pandemia no pudo implementar el plan que tenía delineado junto a su equipo.

En conclusión, el gobernador bonaerense aprovechará la ocasión no solo para reafirmar las acciones que tiene diagramadas para lo que queda de esta gestión, sino también para lanzar oficialmente su intención de ser reelecto en las próximas elecciones, mostrando su plan de acción.