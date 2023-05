Cuenta regresiva para un acto capital: 300 invitados y la pregunta por el candidato

A veinte años menos un día de la asunción de la presidencia por parte de Néstor Kirchner, en lo que marcó el inicio del movimiento político más importante de la historia argentina reciente, ya casi todo está listo para el seguramente multitudinario acto que tendrá a la viuda de aquel mandatario, la actual vicepresidenta y dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto muy particular por la indefinición sobre la principal candidatura del Frente de Todos (FdT) para las elecciones de este año.

Ayer trascendió que la vice preparó una lista de 300 invitados al acto central de la ­jornada, que coincide, claro, con un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Entre ellos hay políticos, sindicalistas, artistas, integrantes de organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. Es decir, representantes de los distintos pilares que sostuvieron al movimiento kirchnerista durante todos estos años.

Cristina llega al acto de mañana habiendo ratificado (porque hacía falta, ante el clamor popular y de buena parte del arco peronista) que ella misma no será candidata a presidenta; y la gran incógnita que azuza al FdT es quién será, entonces, el postulante al máximo cargo ejecutivo del país por el oficialismo. El exvicepresidente, exgobernador, exministro y actual embajador Daniel Scioli ya anunció que pretende competir en internas abiertas contra otro u otros aspirantes del mismo espacio; por el ala “kirchnerista”, se menciona mucho al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, del riñón de Cristina.

Wado estará mañana en la Plaza de Mayo; Scioli, no. El también exmotonauta explicó: “Que no esté físicamente no significa que no voy a estar espiritualmente. Porque cuando fue necesario, me la jugué”.

En las últimas horas circuló con fuerza la posibilidad de que haya una especie de “enroque” de candidaturas y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sea ungido como aspirante presidencial del FdT, en vez de ir a una casi segura reelección en territorio bonaerense. En ese caso, De Pedro sería el candidato a gobernador en los comicios de fin de año.

La vicepresidenta será la única oradora de la jornada, que se espera que convoque a mucha gente, reafirmando la vigencia del kirchnerismo.