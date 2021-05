Debaten paridad para el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial

La comisión de Igualdad Real de Trato y ­Oportunidades y Discapacidad, presidida por María Elena Defunchio, debatió el proyecto de paridad de género para el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial presentado por el senador Paco Durañona.



El texto estipula que, frente a las vacantes, se incorporen exclusivamente mujeres hasta llegar a la paridad en todo el Poder Judicial y determina que el género será el que figure en el DNI de los postulantes, independientemente de su condición biológica, tal como lo establece la ley de Identidad de Género.



En este sentido, el autor de la iniciativa destacó la “necesidad de una reforma integral de la Justicia y también garantizar la paridad entre los géneros en la representación y en los cargos jerárquicos. Hoy, el Poder Judicial no es un sistema verdaderamente democrático. Y esta equiparación podría eliminar los privilegios y concepciones que, en general, dan lugar al mal funcionamiento”.



Finalmente, agregó: “Tenemos la responsabilidad de atender e incorporar estas demandas sociales sobre la perspectiva de género empezando por el Consejo de la Magistratura, siendo que es el órgano encargado de elegir a los jueces y juezas”.



Para Durañona, “el Consejo de la Magistratura en particular y el Poder Judicial en general no consagran la paridad en la distribución de los cargos jerárquicos”, y es por ello que “este proyecto se orienta a generar acciones positivas que tiendan, como en el resto de los poderes, a la igualdad real de oportunidades entre los géneros”.