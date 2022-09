El atentado a CFK comenzó a gestarse en abril

Según la jueza de la causa, Maria Eugenia Capuchetti, lo ocurrido el viernes 1 de septiembre estuvo planificado desde el 22 de abril, día en que Brenda Uliarte compró la pistola que se usó en el ataque.

Esta consideración surge luego de conocerse los mensajes de texto que Uliarte envió ese día a una amiga de nombre "Serena", a quién le escribe "tengo un fierro lo compre porque mi ex está gede". Además, esa misma fecha le envió un mensaje a una persona agendada como "Fran" en la que expresó : "Tranqui no va a pasar nada...es mío el fierro". Posteriormente, el 4 de Julio le envía a su amiga Agustina Diaz, detenida en el expediente: "Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina, me dan los ovarios para hacerlo, el tema es como porque la vieja tiene seguridad".

Más mensajes

Conversaciones halladas de Nicolás Gabriel Carrizo, el "jefe de los copitos", con "Andrea" complicaron su situación. "Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo andaba bien" le dijo, entre otros mensajes claves, tales como "Esto estaba planificado para dentro de una semana.Hizo todo mal. Es un pelotudo" y "estamos decididos a matarla a la puta esa".

Carrizo quiso desvincularse de la situación en su declaración indagatoria, explicando que todo era una broma que le estaba haciendo a esta persona: "Le estaba haciendo una joda a mi hermanastra, voy a parecer un gil, le estaba haciendo creer que era parte de esto, no era real" afrimó.